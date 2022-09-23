Врач предупредила об опасности неправильного использования увлажнителей воздуха

Врач Екатерина Кашух: злоупотребление увлажнителем воздуха грозит болезнями кожи и сердца

Чрезмерно увлажненный воздух грозит болезнями сердца, сосудов и кожи, предупредила кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Об опасности неправильного использования увлажнителей воздуха она рассказала в беседе с «Известиями».

Она объяснила, что оптимальная влажность воздуха в помещении составляет от 40 до 60 процентов. «Воздух, чрезмерно насыщенный влагой, — это благоприятная среда для размножения плесени и пылевых клещей, которые могут вызвать кожные заболевания и аллергическую реакцию у человека. Это состояние особенно опасно для больных астмой», — пояснила специалистка, добавляя, что чрезмерно влажный воздух и высокая температура нарушают терморегуляцию организма, что негативно сказывается на здоровье сердца и сосудов.

По словам Кашух, для точности показаний о влажности воздуха нужно установить дома гигрометр, показания которого помогут создать и поддерживать комфортный микроклимат в комнате. Кроме того, продолжила она, важно подобрать гаджет согласно мощности и площади комнаты, а также внимательно изучить функции таймера, контроля влажности в помещении, фильтров для очистки воды, чтобы не допускать злоупотреблений.

В качестве альтернативы увлажнителю врач назвала регулярное проветривание и влажную уборку.

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