Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач предупредила об опасности неправильного использования увлажнителей воздуха

Врач Екатерина Кашух: злоупотребление увлажнителем воздуха грозит болезнями кожи и сердца

Фото: New Africa / Shutterstock

Чрезмерно увлажненный воздух грозит болезнями сердца, сосудов и кожи, предупредила кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Об опасности неправильного использования увлажнителей воздуха она рассказала в беседе с «Известиями».

Она объяснила, что оптимальная влажность воздуха в помещении составляет от 40 до 60 процентов. «Воздух, чрезмерно насыщенный влагой, — это благоприятная среда для размножения плесени и пылевых клещей, которые могут вызвать кожные заболевания и аллергическую реакцию у человека. Это состояние особенно опасно для больных астмой», — пояснила специалистка, добавляя, что чрезмерно влажный воздух и высокая температура нарушают терморегуляцию организма, что негативно сказывается на здоровье сердца и сосудов.

По словам Кашух, для точности показаний о влажности воздуха нужно установить дома гигрометр, показания которого помогут создать и поддерживать комфортный микроклимат в комнате. Кроме того, продолжила она, важно подобрать гаджет согласно мощности и площади комнаты, а также внимательно изучить функции таймера, контроля влажности в помещении, фильтров для очистки воды, чтобы не допускать злоупотреблений.

Материалы по теме:
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире. О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире.О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
19 июня 2022

В качестве альтернативы увлажнителю врач назвала регулярное проветривание и влажную уборку.

Ранее испанские ученые выявили связь между кондиционерами и уровнем ожирения населения. Диетолог Хавьер Санчес Перона в своем блоге заявил, что кондиционер, охлаждая воздух, способствует увеличению аппетита сидящего под ним человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на информацию о планах мобилизовать более 300 тысяч человек
Финляндия запретит транзит россиян с шенгеном
Звезда Comedy Club рассказал о предложении Эрнста
Девочка рассказала о жизни с аллергией на воду и слезы
Мексика отказалась вводить не одобренные Совбезом ООН санкции
Державшую двух детей на цепи россиянку осудили на пять лет
Власти Украины поделили регионы на четыре типа
США расширили возможности поставки в Иран коммуникационных услуг
Захарова обвинила Румынию в нарушении устава Международного союза электросвязи
Водонаева сравнила свою квартиру для кота с интерьером дворца в фильме «Спенсер»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.