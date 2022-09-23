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В России захотели заморозить выплаты по кредитам для участников СВО

Сенаторы внесли в ГД законопроект о кредитных каникулах для участников СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В России захотели ввести кредитные каникулы для военнослужащих-контрактников и тех, кто был призван по частичной мобилизации в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму сенаторами Совета Федерации, пишет ТАСС.

Беседуя с агентством, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев отметил, что данный законопроект призван защитить права и законные интересы заемщиков, которых призвали на военную службу по мобилизации или по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении.

«Законопроект закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определенный заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода», — уточнил он.

Ранее в Госдуме призвали освободить от частичной мобилизации некоторые регионы.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации. При этом мобилизация не будет единоразовой. «Работа будет проводиться планово», — сказал Шойгу.

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Варвара Кошечкина
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