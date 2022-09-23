В Госдуме призвали освободить от частичной мобилизации некоторые регионы

Депутат Бессараб призвала освободить от мобилизации регионы с большим числом добровольцев

Член комитета Государственной Думы по делам ветеранов Светлана Бессараб назвала грамотным решение главы Чечни Рамзана Кадырова освободить от призыва республику из-за перевыполненного плана. Она призвала распространить такую практику и на другие регионы, сообщает «Подъем».

По ее словам, если большое число жителей конкретного региона уже находятся в зоне спецоперации в добровольческих батальонах, которые были сформированы до частичной мобилизации, к вопросу нужно подходить дифференцированно.

«Нельзя забрать все население. Если его лучшие сыны уже ушли на фронт, то это вполне грамотное и очень взвешенное решение», — заключила депутат.

Ранее Кадыров заявил, что план призыва военных в республике в рамках спецоперации России перевыполнен на 254 процента. По его словам, таких показателей удалось достичь за счет формирования новых подразделений Минобороны.