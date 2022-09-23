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В Херсонской области озвучили явку по итогу первого дня референдума

В избиркоме Херсонской области заявили, что явка в первый день референдума составила 15,3%
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

В избирательной комиссии Херсонской области озвучили явку по итогам первого дня референдума — она составила 15,3 процента. Об этом сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова, передает «Интерфакс».

«По итогам первого дня голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ явка избирателей составила 15,31% от общего списочного состава избирателей. На наш взгляд, это достаточно для первого дня голосования», — заявила Захарова.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Они продлятся до 27 сентября включительно.

Сообщалось, что для контроля хода голосования на референдум в Херсонскую область прибыли наблюдатели из Франции и США.

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Алевтина Запольская
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