В Херсоне рассказали о прибытии наблюдателей из Франции и США

Глава ЦИК Херсонской области Захарова заявила о прибытии наблюдателей из Франции и США

Наблюдатели из Франции и США прибыли в Херсонскую область для контроля хода голосования на референдуме по вхождению региона в состав России. Об этом заявила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова, передает ТАСС.

«Уже прибыли к нам иностранные наблюдатели, это представители двух стран — Франции и США. Они изъявили желание поехать в отдаленные районы Херсонской области. Мы им предоставили такую возможность», — рассказала глава ЦИК.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.