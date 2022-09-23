В спецоперации начали активно применять БПЛ от «Калашникова»

В спецоперации по защите Донбасса начали активно применять БПЛ от «Калашникова»

В специальной военной операции России по защите Донбасса начали активно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛ), разработанные ZALA Aero — дочерней компанией группы «Калашников». Об этом ТАСС сообщил президент концерна Алан Лушников.

«Любые БЛА ZALA являются новыми для Министерства обороны РФ. Но, как видно по публикациям, их начали активно эксплуатировать подразделения», — сказал руководитель.

В августе генеральный директор «Калашникова» Владимир Лепин заявил, что барражирующие боеприпасы «Куб-БЛА» могут быть установлены на боевых кораблях и катерах для выполнения специальных задач.

В том же месяце РИА Новости показали работу беспилотников ZALA на харьковском направлении.