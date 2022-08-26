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Работу беспилотников ZALA в ходе спецоперации показали на видео

Российский спецназ показал работу беспилотников ZALA в ходе СВО на видео
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

В ходе специальной военной операции на Украине союзные силы применяют разведывательные беспилотники для корректировки артиллерии. Бойцы российского спецназа показали работу беспилотников ZALA на харьковском направлении. Соответствующее видео публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах виден запуск дрона при помощи пневматической катапульты, а также изображение с дисплея оператора. Часть характеристик дрона засекречена, а интерфейс экрана управления нельзя показывать. Аппарат весом 10 килограммов получил камеру высокого разрешения. Дрон может находиться в воздухе три часа.

Отмечается, что бойцы хвалят дублирование каналов управления, которое позволяет работать в зоне радиоэлектронного подавления противника. Это дает возможность вернуть аппарат после облучения. Операторы дрона отметили, что противник использует западные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но техника позволяет выявлять цели, облетая проблемные зоны.

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Беспилотник взаимодействует с системой контрбатарейной борьбы «Зоопарк», которая выявляет артиллерийские позиции. Вылетев в зону предполагаемой активности, аппарат может обнаружить замаскированное орудие по следам от колес или наличию ящиков от боеприпасов.

Ранее компания ZALA AERO представила беспилотный комплекс квадрокоптерного типа ZALA 421-24. Благодаря малой акустической и визуальной заметности дрон способен оставаться невидимым.

Даниил Иринин
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