Работу беспилотников ZALA в ходе спецоперации показали на видео

Российский спецназ показал работу беспилотников ZALA в ходе СВО на видео

В ходе специальной военной операции на Украине союзные силы применяют разведывательные беспилотники для корректировки артиллерии. Бойцы российского спецназа показали работу беспилотников ZALA на харьковском направлении. Соответствующее видео публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах виден запуск дрона при помощи пневматической катапульты, а также изображение с дисплея оператора. Часть характеристик дрона засекречена, а интерфейс экрана управления нельзя показывать. Аппарат весом 10 килограммов получил камеру высокого разрешения. Дрон может находиться в воздухе три часа.

Отмечается, что бойцы хвалят дублирование каналов управления, которое позволяет работать в зоне радиоэлектронного подавления противника. Это дает возможность вернуть аппарат после облучения. Операторы дрона отметили, что противник использует западные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но техника позволяет выявлять цели, облетая проблемные зоны.

Беспилотник взаимодействует с системой контрбатарейной борьбы «Зоопарк», которая выявляет артиллерийские позиции. Вылетев в зону предполагаемой активности, аппарат может обнаружить замаскированное орудие по следам от колес или наличию ящиков от боеприпасов.

Ранее компания ZALA AERO представила беспилотный комплекс квадрокоптерного типа ZALA 421-24. Благодаря малой акустической и визуальной заметности дрон способен оставаться невидимым.