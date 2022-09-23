Стоматолог перечислила причины повышенной чувствительности зубов

Стоматолог Дыбова назвала кариес и пульпит причинами повышенной чувствительности зубов

Повышенная чувствительность зубов возникает при употреблении холодной, сладкой или кислой пищи, однако истинной причиной проблемы является не еда, а заболевания ротовой полости, включая кариес или пульпит, объяснила стоматолог-терапевт Оксана Дыбова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила эти и другие причины гиперэстезии.

Помимо продуктов и напитков, стоматолог назвала провокатором резкой боли при повышенной чувствительности зубов воздействие на них холодного воздуха при переходе из теплого в холодное помещение и наоборот. При этом гиперэстезия может наблюдаться как в области одного зуба, так и в области нескольких.

«Чувствительность в области одного конкретного зуба может быть связана с наличием кариозного процесса в нем. Спровоцировать болевые ощущения также могут пульпит, периодонтит или дефекты некариозного происхождения. Гиперэстезия в области большинства или всех зубов возможна при множественном кариесе, патологической стираемости и заболеваниях пародонта», — сообщила Дыбова.

Врач также рассказала, как различаются болевые ощущения при различных болезнях полости рта.

При кариесе происходит постепенное разрушение тканей зуба, следствием чего становится нарушение его эстетических и функциональных свойств и в итоге возникает чувствительность от сладкого, кислого, холодного. Пульпит — одно из осложнений после кариеса — проявляется сильными болями пульсирующего характера, которые начинаются в вечернее время суток и беспокоят на протяжении всей ночи. В свою очередь, при периодонтите боль носит ноющий характер и усиливается при накусывании на зуб. Если воспалительный процесс в области верхушки корня зуба вовремя не купировать, возможно появление отека Оксана Дыбова Стоматолог-терапевт

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