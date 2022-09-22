Врач назвал лечение зубов опасным для некоторых беременных

Стоматолог Сергей Ковальчук пояснил, что лечение зубов может вызвать преждевременные роды

Некоторые процедуры лечения зубов могут нанести организму беременной женщины косвенный или прямой вред и даже вызвать преждевременные роды, рассказал стоматолог-ортопед, ортодонт, основатель стоматологических клиник Smile Spa и Kovalchuk Clinic Сергей Ковальчук. «Ленте.ру» он пояснил, почему лечение зубов может быть опасным для некоторых женщин в положении.

Зубы нужно вылечить на этапе подготовки к беременности, уверен врач. Если сделать этого вовремя не получилось, то отправляться к стоматологу можно и на втором триместре беременности, когда плацента уже достаточно сформирована. Однако есть процедуры, которые могут навредить женщине на любом сроке беременности, предупредил Ковальчук.

Профессиональное отбеливание может повысить риск возникновения микротрещин и сверхчувствительности зубов, так как верхний слой зубной эмали у беременных женщин беднее по минеральному составу. Большая часть кальция в этот период поступает в организм ребенка, уточнил стоматолог.

Если отсутствуют острая боль, покраснение, отек, кариозное поражение корня, лучше всего отложить процедуру удаления зуба до родов. Это позволит предупредить развитие инфекции в полости рта Сергей Ковальчук Стоматолог, ортодонт

Установку импланта также лучше отложить до времени, когда ребенок уже родится. Для приживления имланта требуется кальций, а его, как правило, в организме женщины недостаточно, так как он весь уходит на развитие плода. Организм будущей матери может не справиться с двумя задачами одновременно, уверен Ковальчук.

Кроме того, для установки импланта нужен рентген-контроль, который нежелательно проводить во время беременности. Плюс ко всему после вживления импланта назначают прием антибиотиков, что так же чревато в период ожидания ребенка.

Протезирование предполагает определенную подготовку полости рта, в том числе нужно проводить анестезию для подготовки зубов под виниры и коронки, рассказал собеседник «Ленты.ру». К тому же все эти процедуры вызывают стресс, добавил он.

Стоматологи не рекомендуют устанавливать коронки в период беременности, особенно в первом и третьем триместрах. Если ситуация не терпит отлагательств, то во втором триместре допустима установка керамических реставраций, которые не требуют анестезии

«Любое заболевание, в том числе и стоматологическое, легче предупредить. Для сохранения красивой улыбки будущим матерям нужно регулярно посещать стоматолога и тщательно ухаживать за здоровьем полости рта. Ведь организм беременной работает за двоих и, соответственно, требует в два раза больше внимания и заботы», — резюмировал Ковальчук.

Ранее стоматолог Егана Маруфиди назвала скрытые причины возникновения кариеса. Она предупредила, что предупредила, что кариес может появиться из-за недосыпа и стресса.