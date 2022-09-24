Названы сроки перелома ситуации на Украине при частичной мобилизации

Военный эксперт Артамонов: перелом ситуации на фронте при мобилизации начнется в ноябре

Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов назвал сроки прибытия на фронт граждан, которые были призваны в Вооруженные силы РФ по частичной мобилизации. Слова эксперта приводит издание «Украина.ру».

По мнению Артамонова, мобилизованные окажутся на фронте относительно нескоро, поскольку у России нет практики кидания неподготовленных людей в бой.

«Поэтому 100 процентов пройдет 3-4 месяца. Если брать классическую практику подготовки пехотинца базовых специальностей, не военный врач, а на передовой, то это приблизительно до 6 месяцев», — сказал Артамонов.

Расклад в ходе специальной операции на Украине может измениться в ближайшие несколько месяцев.

«Я думаю, мы почувствуем разницу. Ставлю на то, что первые какие-то перемены хорошие начнутся в конце ноября — начале декабря, до католического рождества. Мы начнем чувствовать с 20-х чисел ноября, а что-то решительное произойдет до 25 декабря», — резюмировал Артамонов.

Ранее директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов назвал наличие военно-учетной специальности и абсолютное здоровье основными критериями при призыве россиян во время частичной мобилизации.