Северная Осетия призвала воздержаться от поездок через КПП на границе с Грузией

МВД Северной Осетии призвало воздержаться от поездок через КПП на границе с Грузией

Управление МВД России по Северной Осетии призвало граждан воздержаться поездок через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс», по направлению к Грузии. Об этом заявил в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

По информации ведомства, в приграничной зоне уже скопилось порядка 2000 легковых автомобилей. «Наблюдается значительное скопление легковых транспортных средств, прибывших в Северную Осетию и ожидающих своей очереди для проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс"», — заявили в МВД.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения руководство МВД по РСО-Алания решило увеличить наряды ДПС, которые в круглосуточном режиме обеспечивают безопасное передвижение автотранспортных средств в обоих направлениях», — добавили в пресс-службе.

23 сентября сообщалось, что на российско-грузинской границе образовались рекордные с начала года очереди машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по состоянию на 6:00 23 сентября перед КПП «Верхний Ларс» выстроилась очередь из 1715 машин. Отмечается, что это максимальные значения с начала года.