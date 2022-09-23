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На границе России и Грузии образовались рекордные очереди

Очередь из 1715 машин выстроилась на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В пятницу, 23 сентября, на российско-грузинской границе образовались рекордные с начала года очереди машин. Об этом пишет РБК.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по состоянию на 6:00 23 сентября перед КПП «Верхний Ларс» выстроилась очередь из 1715 машин. Отмечалось, что это максимальные значения с начала года.

В МВД по Северной Осетии подтвердили ТАСС, что на территории республики наблюдается скопление более двух тысяч легковых автомобилей, которые ожидают своей очереди для проезда в Грузию через пункт пропуска «Верхний Ларс».

По данным Северо-Кавказского таможенного управления, количество желающих выехать из России через КПП «Верхний Ларс» резко выросло за последние три дня. Кроме того, в четверг, 22 сентября, рекорд по количеству легковых автомобилей, которые пересекли границу за сутки, был зафиксирован в двух пунктах на границе с Финляндией — Торфяновке и Брусничном.

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Дарья Рыбак
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