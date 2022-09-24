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Названы получатели выгоды от конфликта на Украине

Экс-зампомощника президента США Горка: на украинском конфликте наживаются демократы
Себастьян Горка

Себастьян Горка. Фото: Ron Sachs/ Globallookpress.com

Бывший заместитель помощника президента США Себастьян Горка в эфире SiriusXM назвал получателей выгоды от конфликта на Украине. По его словам, на нем наживаются американские демократы и военно-промышленный комплекс, передает Breitbart.

Он заявил, что миллиарды долларов из казны Соединенных Штатов, отправленные Киеву, являются надувательством, и назвал аферой сенатора Чака Шумера его предложение увеличить помощь Украине на 12 миллиардов долларов.

«Основная часть этих средств осядет у корпоративных доноров Демократической партии. Если взять и почитать законопроект, то там говорится, что некая нераскрытая часть общей суммы пойдет на нужды ЦРУ. Это что же получается? О сумме, которая полагается ЦРУ, молчок? А я-то думал, вы Украине помогаете», — добавил экс-заместитель помощника президента.

Горка уверен, что средства осядут в карманах сенатора Шумера и других, и это то, что следует знать американцам о помощи Украине.

Ранее Пентагон опубликовал данные о военной помощи Украине, в которых указаны полная стоимость вооружений и боевой техники, их названия и даты поставок. Согласно документу, первые поставки техники Киеву прошли в апреле: тогда украинская армия получила беспилотные летательные аппараты (БПЛА), бронемашины, боеприпасы и радары. Впоследствии Вашингтон передавал Украине вооружения в мае, июне, августе и сентябре.

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Марина Совина
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