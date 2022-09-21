Пентагон опубликовал данные о помощи Украине с указанием названий и стоимости вооружений

Пентагон опубликовал данные о военной помощи Украине, в которых указаны полная стоимость вооружений и боевой техники, их названия и даты поставок.

Согласно документу, первые поставки техники Киеву прошли в апреле: тогда украинская армия получила беспилотные летательные аппараты (БПЛА), бронемашины, боеприпасы и радары. Впоследствии Вашингтон передавал Украине вооружения в мае, июне, августе и сентябре.

Также в отчетности указано, что Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе Switchblade 600 для Киева на сумму 2,2 миллиона долларов. Подрядчиком выступит частное предприятие AeroVironment, занимающееся производством барражирующих боеприпасов. Контракт был заключен 15 сентября.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что США подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России. Глава государства также подчеркнул, что страны Запада пустили в ход «ядерный шантаж».

В связи с этим президент объявил в России частичную мобилизацию. По словам Путина, она необходима для сохранения суверенитета и целостности страны.