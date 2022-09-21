Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин обвинил США в подталкивании Украины к переносу боевых действий в Россию

Путин заявил, что США подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России

Фото: Umit Bektas / Reuters

США подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам, которое транслирует телеканал «Россия-24».

По его словам, Вашингтон, Лондон и Брюссель «уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны».

Путин также подчеркнул, что страны Запада пустили в ход «ядерный шантаж».

В связи с этим президент объявил в России частичную мобилизацию. По словам Путина, она необходима для сохранения суверенитета и целостности страны.

Ранее глава государства заявил, что Запад во главе с США десятилетиями вел себя агрессивно в отношении России. Он напомнил, что предложения Москвы о создании системы равной безопасности в Европе были отвергнуты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Путин заявил о судьбе России останавливать планы к мировому господству
Обстрел ВСУ повредил Запорожскую АЭС
Туристка погибла во время экстремального тура из-за невнимательности инструктора
Опубликован указ Путина о частичной мобилизации в России
Названы лучшие города для пенсионеров
Президент Киргизии обсудил с генсеком ООН конфликт на границе с Таджикистаном
Путин в обращении заявил о надежде на поддержку россиянами частичной мобилизации
Путин обвинил США в подталкивании Украины к переносу боевых действий в Россию
Путин раскрыл порядок частичной мобилизации в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.