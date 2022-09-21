Путин обвинил США в подталкивании Украины к переносу боевых действий в Россию

Путин заявил, что США подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России

США подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам, которое транслирует телеканал «Россия-24».

По его словам, Вашингтон, Лондон и Брюссель «уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны».

Путин также подчеркнул, что страны Запада пустили в ход «ядерный шантаж».

В связи с этим президент объявил в России частичную мобилизацию. По словам Путина, она необходима для сохранения суверенитета и целостности страны.

Ранее глава государства заявил, что Запад во главе с США десятилетиями вел себя агрессивно в отношении России. Он напомнил, что предложения Москвы о создании системы равной безопасности в Европе были отвергнуты.