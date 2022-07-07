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Путин заявил о десятилетиях агрессии коллективного Запада

Путин заявил, что коллективный Запад десятилетиями вел себя агрессивно

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки десятилетиями вел себя агрессивно в отношении России. Об этом заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что предложения России о создании системы равной безопасности в Европе были отвергнуты.

«Инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик СССР, проигнорированы», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада ослаблением доминирования, которое они не смогли предвидеть, сами загнали себя в ловушку. Он подчеркнул, что это произошло из-за того, что Запад не смог проанализировать развитие ситуации на мировой политической арене.

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Никита Абрамов
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