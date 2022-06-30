Путин порассуждал о загнавшем себя в ловушку Западе

Президент Путин заявил, что страны Запада сами загнали себя в ловушку

Страны Запада ослаблением доминирования, которое они не смогли предвидеть, сами загнали себя в ловушку. Об этом порассуждал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Во время выступления в штаб квартире Службы внешней разведки (СВР) глава государства подчеркнул, что службе необходимо сконцентрироваться на стратегическом прогнозировании развития различных международных процессов.

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», — сказал президент, отметив, что это произошло из-за того, что западные страны не смогли проанализировать развитие ситуации на мировой политической арене и последующее ослабление своего влияния.

Также во время выступления Путин перечислил задачи, которые являются приоритетными для внешней разведки, и заявил, что СВР должна отслеживать вопросы безопасности россиян, находящихся за рубежом.