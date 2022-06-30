Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин порассуждал о загнавшем себя в ловушку Западе

Президент Путин заявил, что страны Запада сами загнали себя в ловушку
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Земляниченко / Reuters

Страны Запада ослаблением доминирования, которое они не смогли предвидеть, сами загнали себя в ловушку. Об этом порассуждал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Во время выступления в штаб квартире Службы внешней разведки (СВР) глава государства подчеркнул, что службе необходимо сконцентрироваться на стратегическом прогнозировании развития различных международных процессов.

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», — сказал президент, отметив, что это произошло из-за того, что западные страны не смогли проанализировать развитие ситуации на мировой политической арене и последующее ослабление своего влияния.

Также во время выступления Путин перечислил задачи, которые являются приоритетными для внешней разведки, и заявил, что СВР должна отслеживать вопросы безопасности россиян, находящихся за рубежом.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин порассуждал о загнавшем себя в ловушку Западе
Пушилин заявил о снижении числа воюющих в Донбассе наемников
Россиянам рассказали правила дезинфекции и чистки кондиционеров
Названы главные плюсы и минусы первого общественного транспорта в Москве
107-летняя долгожительница назвала поспособствовавший ее долголетию продукт
Асфальт с запахом клубники появился в России
В США обвинили европейских членов НАТО в бездействии
Полицейские избили россиянина и похитили у него полтора миллиона рублей
Российский водитель выстрелил в грудь мотоциклисту из-за шума двигателя
Названы причины провала испытаний гиперзвуковой ракеты США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.