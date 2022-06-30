Путин призвал СВР защищать россиян за рубежом

Президент Путин призвал СВР отслеживать вопрос безопасности граждан России за рубежом

Президент России Владимир Путин заявил, что Служба внешней разведки (СВР) должна отслеживать вопросы безопасности россиян, находящихся за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нельзя ослаблять внимание и к безопасности российских граждан за рубежом», — призвал глава государства.

Также во время выступления в штаб-квартире СВР по случаю столетия российской нелегальной разведки президент перечислил задачи, которые являются приоритетными для внешней разведки. Среди них он упомянул противодействие терроризму.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что силы и средств отечественной нелегальной разведки стали особенно востребованы в данный момент, и подчеркнул, что столетний юбилей службы «выпал на очень непростое для страны время».