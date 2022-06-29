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В России заявили о востребованности нелегальной разведки

Директор СВР Нарышкин заявил о возросшей востребованности нелегальной разведки для России
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Inquam Photos / Reuters

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что силы и средств отечественной нелегальной разведки стали особенно востребованы в данный момент. Работа специалистов не останавливается ни на секунду, заявил он в беседе с РИА Новости.

Нарышкин заявил о возросшей востребованности нелегальной разведки для России и подчеркнул, что столетний юбилей службы «выпал на очень непростое для страны время». Он отметил, что как и в 1920-е годы, страну стремятся изолировать от других государств и задушить ее санкциями.

«Повсюду наносятся точечные удары по нашим интересам, создаются зоны отчуждения вокруг российских загранучреждений, без каких-либо видимых причин наших загранработников, в том числе и дипломатов, высылают из стран пребывания. Повсеместно организуются антироссийские кампании, вокруг российских граждан и учреждений насаждается обстановка подозрительности и отчужденности», — подчеркнул глава СВР.

Нарышкин добавил, что альтернативы разведки не существует, поскольку «никакая техника не заменит человека в таком архиважном деле, как разведдеятельность». Эта деятельность, как и нелегальная ее часть, является гибким и самодостаточным организмом, который способен приспосабливаться к изменениям внешней среды.

«Она жива и будет жить до тех пор, пока существует институт государства, пока есть границы между странами, пока имеются государственные интересы и те силы, которые могут их нарушить. Это касается и ее работы с нелегальных позиций», — заключил глава ведомства.

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Марина Совина
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