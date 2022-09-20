Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для Украины

Пентагон заключил контракт на производство дронов Switchblade 600 для Киева на $2,2 млн

Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе Switchblade 600 для Киева на сумму 2,2 миллиона долларов. Соответствующие данные следуют из отчетности американского оборонного ведомства «Действия по контрактам для Украины».

Подрядчиком выступит частное предприятие AeroVironment, занимающееся производством барражирующих боеприпасов. Контракт был заключен 15 сентября.

Как сообщало издание Defence News в августе, Минобороны США планировало заключить контракт на производство и поставку Киеву усовершенствованных беспилотников Switchblade в сентябре.

О применении ВСУ дронов Switchblade стало известно в апреле. Американское издание The Drive сообщало, что США намерены отправить на Украину десять единиц Switchblade 600, которые, в отличие от сотен Switchblade 300, используемых Киевом, имеют более мощную боевую часть.