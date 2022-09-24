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Спорт

Две международные федерации продлили отстранение российских спортсменов

Международные федерации керлинга и санного спорта продлили отстранение россиян

Фото: Shutterstock

Международная федерация санного спорта (FIL) и Всемирная федерация керлинга (WCF) продлили отстранение российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Решение WCF о недопуске российских керлингистов до соревнований под эгидой организации будет действовать до 31 декабря 2022 года. На турнирах также не смогут выступать белорусские спортсмены.

FIL не обозначила сроки отстранения российских саночников. «Федерация будет внимательно следить за ситуацией и реагировать по мере ее развития», — заявили в пресс-службе FIL.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Ксения Курашкина
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