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Спорт

Чемпионка мира по биатлону потерялась в Альпах

Чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова потерялась в Альпах, ее нашли спасатели

Фото: Berit Roald / NTB Scanpix / Reuters

Двукратная чемпионка мира по биатлону, чешка Габриэла Коукалова потерялась в итальянских Альпах во время велопрогулки. Об этом сообщает La Provincia di Sondrio.

По информации источника, 32-летняя спортсменка отправилась на велосипеде в горы из города Ливиньо и заблудилась. Она успела позвонить спасателям и сообщить примерное местоположение, а также рассказала, что у нее должен разрядиться телефон.

Спасательная операция началась в тот же день. Бывшую биатлонистку удалось найти на высоте 2270 метров благодаря ее крикам о помощи. Коукалова провела ночь в горах. Отмечается, что она не пострадала.

Коукалова ушла из спорта в мае 2019 года. Она является обладательницей главного биатлонного трофея — «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2015/2016. В ее активе две серебряные медали Олимпиады в Сочи, а также победы на чемпионате мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте.

Анастасия Борисова
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