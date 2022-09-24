Наблюдатель заявил о международных стандартах референдумов

Глава Координационного совета ОП РФ Максим Григорьев: люди хотят быть с Россией

«Я сейчас нахожусь в медиацентре ДНР, получил удостоверение международного наблюдателя, также, как и мои коллеги из самых разных стран. Только что закончили свою работу международные наблюдатели из Италии, а сейчас мы вместе с наблюдателями от Общественной палаты смотрим, как проходит голосование», — написал в Telegram-канале председатель Координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Максим Григорьев напомнил, что пока голосование проходит вне участков, в выездном формате. Наблюдатели специально не обозначают адреса, чтобы избирательные участки не стали целями Украины. Тем не менее, все организовано в соответствии с международными нормами, и, конечно, законодательством России и Донецкой Народной Республики. «Важно, что люди очень активно участвуют в голосовании, несмотря на угрозы и обстрелы. Люди голосуют, потому что хотят быть вместе с Россией», — отметил глава Координационного совета при ОП России.

«Также мы видим, как распространяются фейки. Это мы тоже отслеживаем. Один из них — видеозапись с охраной, которая обеспечивает безопасность из избирательных комиссий. Это действительно есть, но их пытаются трактовать, как акты принуждения. Это — абсолютная чушь. Я только что сам ходил по квартирам вместе с членами избирательных комиссий и люди абсолютно спокойны. Никто никому ничего не подсказывает, голосование носит добровольный характер. Даже с учетом того, что Украина угрожает как самим жителям, так и представителям избирательных комиссий», — подчеркнул Максим Григорьев.

«Спасибо огромное членам избирательных комиссий, которые продолжают свою работу, несмотря на происходящее», — добавил наблюдатель.

