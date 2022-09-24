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Спорт

Российского триатлониста-чемпиона сбила машина во время тренировки

Триатлонист-чемпион Дмитрий Полянский был сбит машиной в Москве, он перенес операцию
СюжетДТП в Москве:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российского чемпиона мира по триатлону в эстафете Дмитрия Полянского сбила машина во время тренировки. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Триатлонист рассказал, что уже перенес операцию на сломанной ключице. Он подчеркнул, что восстановление должно занять не больше трех месяцев. «Ключица, как мне сказал доктор, разбилась как хрустальная ваза. Собирали ее три часа, но заверили, что все заживет, переживать не стоит», — добавил Полянский.

Полянский попал в ДТП в Москве во время велосипедной тренировки 21 сентября. Водитель нарушила правила дорожного движения, выехав на встречную полосу и задев спортсмена. Она признала вину и пообещала компенсировать ущерб.

Полянский стал чемпионом мира в эстафете на турнире 2007 года в Венгрии. Он является участником трех Олимпийских игр (2012, 2016, 2021). В его активе также есть пять призовых мест на этапах Мировой серии.

Анастасия Борисова
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