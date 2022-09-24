Роналду разбили лицо в матче Лиги наций

Вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик разбил нос Криштиану Роналду в матче Лиги наций

Чешский вратарь Томаш Вацлик разбил лицо нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду в матче Лиги наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом тайме Вацлик выбивал мяч и попал по носу Роналду. Португальцу понадобилась помощь врачей. Они остановили кровотечение, после чего форвард смог продолжить игру.

На момент написания заметки встреча продолжается. К началу второго тайма Португалия ведет со счетом 3:0. В случае победы сборная займет первое место в турнирной таблице группы 2.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.