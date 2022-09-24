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Спорт

Чешский хоккеист поддержал позицию НХЛ по участию россиян в матчах в Праге

Хоккеист «Сан-Хосе» Гертл заявил, что НХЛ поддержит россиян в участии в матчах в Чехии

Фото: Lehtikuva / Reuters

Чешский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл поддержал позицию Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по участию россиян в матчах в Праге. Его слова приводит San Jose Hockey Now.

Хоккеист заявил, что всему клубу необходимо держаться вместе, особенно поддерживая россиянина Александра Барабанова. Он назвал Барабанова отличным парнем, обратив внимание на то, что тот три сезона не играл в плей-офф НХЛ. «Это тяжелая ситуация. Это не ошибка игроков, и он не должен быть за это наказан. Он один из самых приятных парней», — посчитал Гертл.

22 сентября РИА Новости сообщило, что НХЛ откажется проводить матчи «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс» в Чехии в случае недопуска в страну российских игроков. В лиге посчитали, что если со стороны чешских властей возникнут препятствия, запланированные в Чехии матчи будут проведены в США.

7 и 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» должны провести в Праге выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В составе клубов играют девять россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

Анастасия Борисова
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