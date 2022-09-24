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Украинские военные обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Украинские военные ведут обстрел Новой Каховки, прогремело четыре взрыва
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА), пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, украинские военные ведут обстрел, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО),прогремело четыре взрыва. «В Новой Каховке работает ПВО: четыре воздушных взрыва», — подчеркнул источник. Населенный пункт также обстреливали 18 сентября.

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15 сентября в Херсоне произошла серия мощных взрывов. При этом в небе не было видно следов ракет.

Ранее заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об обстреле населенных пунктов около Херсона. Производились удары по районам Чернобаевки и Голой Пристани.

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Марина Совина
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