Власти Новой Каховки сообщили об обстреле со стороны ВСУ

ВСУ ведут обстрел Новой Каховки, работает российская ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщает администрация населенного пункта в своем Telegram-канале.

«В 11:04 по московскому времени в Новой Каховке работает ПВО», — говорится в сообщении. Власти объявили в городе воздушную тревогу.

15 сентября в Херсоне произошла серия мощных взрывов. При этом в небе не было видно следов ракет.

Ранее заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об обстреле ВСУ населенных пунктов около Херсона. Производились удары по районам Чернобаевки и Голой Пристани.