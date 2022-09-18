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Власти Новой Каховки сообщили об обстреле со стороны ВСУ

ВСУ ведут обстрел Новой Каховки, работает российская ПВО

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщает администрация населенного пункта в своем Telegram-канале.

«В 11:04 по московскому времени в Новой Каховке работает ПВО», — говорится в сообщении. Власти объявили в городе воздушную тревогу.

15 сентября в Херсоне произошла серия мощных взрывов. При этом в небе не было видно следов ракет.

Ранее заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об обстреле ВСУ населенных пунктов около Херсона. Производились удары по районам Чернобаевки и Голой Пристани.

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Алина Гончарова
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