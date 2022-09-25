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Женщина дважды родила детей в свой день рождения

В Великобритании женщина дважды родила детей в свой день рождения

Фото: unsplash

Жительница Великобритании дважды с разницей в 11 лет родила дочерей в свой день рождения. Об этом сообщает Metro.

34-летняя Мари Бартон родилась 20 сентября 1988 года. 20 сентября 2011 года она родила дочь, которую назвала Лолой. Спустя 11 лет в тот же день родилась вторая дочь — Кади. Девочка должна была появиться на свет в октябре, но неожиданно родилась раньше.

Муж женщины Джо, пошутил, что ему придется выигрывать в лотерею, чтобы купить подарки дочерям и жене. Помимо Лолы и Кади, у пары есть еще двое детей.

Ранее сообщалось, что жительница Бразилии родила двойню от разных отцов после того, как занялась сексом с двумя мужчинами в один день. 19-летняя женщина, чье имя не сообщается, сделала тест на отцовство, так как хотела подтвердить отцовство своих детей.

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Алиса Дмитриева
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