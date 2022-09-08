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Женщина родила двойню от разных отцов

Daily Mail: в Бразилии женщина родила двойню от разных отцов после секса с двумя мужчинами

Фото: Mohadese marvi / Unsplash

Жительница Бразилии родила двойню от разных отцов после того, как занялась сексом с двумя мужчинами в один день. Об этом сообщает Daily Mail.

19-летняя женщина, чье имя не сообщается, сделала тест на отцовство, так как хотела подтвердить отцовство своих детей. Спустя восемь месяцев после родов она начала сомневаться в том, кто был их родителем.

Женщина взяла образец ДНК у предполагаемого отца, но положительный результат показал только один из двух тестов. Тогда она вспомнила, что в день зачатия занималась сексом с двумя мужчинами. Проверка ДНК второго претендента подтвердила, что он является отцом ее другого ребенка.

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Этот феномен называется гетеро-родительское супероплодотворение. Врач Тулио Хорхе Франко объяснил, что такое возможно, когда две яйцеклетки одной матери оплодотворяются разными мужчинами. У детей один материнский генетический материал, но они растут в разных плацентах. В мире известно всего 20 подобных случаев.

Сейчас детям женщины 16 месяцев. Один из отцов ухаживает за обоими детьми.

Ранее сообщалось, что китаянка родила двойняшек от разных мужчин после того, как изменила мужу. Мужчина, чье имя не сообщается, сделал шокирующее открытие после того, как провел тест ДНК своих новорожденных детей.

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Алиса Дмитриева
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