В Пулково пассажир умер в самолете после посадки

В аэропорту Пулково 51-летний пассажир умер после посадки в самолет

Пассажир умер после посадки в самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Известно, что инцидент произошел 24 сентября на борту «Боинга», следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Оренбург. 51-летний мужчина потерял сознание после закрытия дверей. В свою очередь, в пресс-службе озвучили предварительную причину смерти пассажира.

«Пассажир 1971 года рождения, предварительная причина смерти на борту воздушного судна авиакомпании "Икар" — сердечная недостаточность. Полицией на транспорте проведены предварительные оперативные мероприятия», — заявили в компании.

Ранее в сентябре сообщалось, что пассажир рейса Red Wings, следовавшего по маршруту Нижний Новгород — Ереван, почувствовал себя плохо во время полета и после этого скончался. Отмечается, что из-за ухудшения состояния здоровья одного из путешественников самолет совершил вынужденную посадку в Самаре, где его встретили карета скорой помощи и реанимационный автомобиль.