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Российский десант уничтожил колонну нидерландских БМП

Российский десант уничтожил нидерландские бронетранспортеры на Херсонском направлении

Фото: РИА Новости

Российский десант уничтожил колонну нидерландских бронетранспортеров на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Военная техника YPR-765 была поражена огнем боевых машин российского десанта БМД 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Известно, что столкновение произошло на Херсонском направлении.

В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» также опубликовал информацию о сожженной технике НАТО в Херсонской области, в том числе у села Андреевка.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Представитель экстренных служб города заявил, что в результате атаки украинской армии никто не пострадал.

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Карина Черных
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