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Россиянам со сбережениями в долларах дали совет

Экономист Беляев посоветовал россиянам не спешить распоряжаться сбережениями в долларах
СюжетКурс доллара:

Фото: Igal Ness / Unsplash

Самое главное, о чем нужно помнить россиянам, которые имеют сбережения в долларах, — не стоит принимать никаких поспешных решений, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим советом он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если особенно не прижимает ситуация, не ставит в безвыходное положение, пусть они (доллары — прим. «Ленты.ру») лежат — время как-то разрешит эту ситуацию. Я думаю, хуже не будет», — высказался он.

Надеяться на то, что курс доллара по отношению к рублю в ближайшее время возрастет, по его словам, точно не стоит. На фоне объявления в России частичной мобилизации он может немножко подняться, но потом вновь вернется на позиции 59-60 рублей за доллар, убежден экономист.

«Пока стоит держать их у себя в надежде на то, что когда-то состоятся какие-то поездки. В любой стране, куда вы выезжаете, доллары востребованы, потому что, во-первых, они не попали под санкции, а во-вторых, эти страны имеют достаточно развитые отношения с Соединенными Штатами, и там все равно доллар остается долларом», — поделился Беляев.

Ранее глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов допустил, что холдинг может отказаться от торговли долларом, когда у российской экономики исчезнет потребность в конверсии доллар-рубль. Экономист Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру» счел такой сценарий невероятным.

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Екатерина Смирная
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