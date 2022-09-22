Вероятность прекращения торгов долларом в России оценили

Экономист Беляев назвал прекращение торгов долларом в России невероятным

В России может сузиться потребность в конверсии доллар-рубль, но сценарий, при котором торги долларом полностью исчезнут, абсолютно гипотетический, убежден кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов допустил, что холдинг может отказаться от торговли долларом, когда у российской экономики исчезнет потребность в конверсии доллар-рубль.

Такой сценарий не маловероятен, а просто невероятен Михаил Беляев экономист

Почему это невозможно

Потребность в конверсии доллар-рубль не исчезнет, во всяком случае у бизнеса, считает экономист. По его словам, это невозможно в перспективе ближайших 10-20 лет.

«Долларовая торговля не будет сведена к нулю до тех пор, пока будут существовать Соединенные Штаты, и до тех пор, пока Соединенные Штаты еще будут оставаться значимой экономической и торговой державой, а таковой эта страна будет оставаться в течение достаточно длительного периода времени», — объяснил он.

У нашей страны всегда будут определенные торгово-экономические отношения с США, несмотря на то, что их присутствие на рынке сейчас сужается, отметил Беляев. Кроме того, продолжатся расчеты в долларах с другими странами, которые находятся во взаимоотношениях с Америкой.

«Биржевые сделки будут продолжаться, всегда нужно будет эти доллары купить и продать, в том числе и простым людям, потому что они будут совершать зарубежные поездки, необязательно туристические, до конца железный занавес не опустится, и все равно востребованность будет, и в иностранной валюте тоже», — поделился он.

Возможные последствия

Если все-таки теоретически допустить, что в России приостановится торговля долларом, то это никак не повлияет на экономику страны, предположил Беляев. «Мы уже в течение как минимум полугода живем без широких долларовых конверсионных операций, и ничего у нас в области макроэкономики отрицательного не происходит, во всяком случае из-за этого. Что касается простых людей, конечно, кто-то на этом потеряет — те, у кого есть долларовые активы», — объяснил экономист.

С 3 октября на Мосбирже уже прекращаются торги британским фунтом. Поводом для такого решения холдинг назвал потенциальные риски и затруднения при проведении расчетов в этой валюте.

На торгах в среду, 21 сентября, стоимость доллара подскочила до нового максимума за 20 лет. Индекс DXY, который отражает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, в ходе торгов прибавил более чем 0,5 процента и достиг отметки в 110,87, самого высокого уровня с 2002 года. 22 сентября рост продолжился, на время написания новости индекс составляет 111,5. Как сообщал Reuters, рынки потрясло объявление частичной мобилизации в России как раз перед очередным ожидаемым агрессивным повышением ставки Федеральной резервной системы США.