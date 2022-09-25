Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о предотвращении ударов ВСУ по ЗАЭС «дронами-камикадзе»

Минобороны России: «дроны-камикадзе» ВСУ были сбиты за пределами территории ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Предотвращены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «дронами-камикадзе». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что восемь беспилотников, использовавшихся украинскими войсками для атаки, были уничтожены. «Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции», — заявил Конашенков.

Кроме того, в рамках брифинга военный деятель отметил, что радиационная обстановка на ЗАЭС сохраняется в норме.

Ранее в сентябре сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают провокации в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Кроме того, по данным ведомства, артиллерией ВСУ обстреляны жилые кварталы города Энергодара и территория, прилегающая к атомной станции. «За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов», — говорится в сообщении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В российском регионе сообщили о завершении мобилизации
Киргизия и Таджикистан подписали мирный договор
В Германии два пилота погибли при столкновении самолетов в небе
Российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников за сутки
Названы города ближнего Подмосковья с самой дешевой недвижимостью
Шансы России и ее союзников нейтрализовать санкции США оценили
В Германии сообщили о риске роста нищеты среди пожилых
Жительница Москвы застряла в мусоропроводе своего дома
Минобороны отчиталось о поражении позиций ВСУ
В Минобороне заявили о ликвидации до 30 бойцов ударами ВКС России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.