Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Бердянске сообщили о новом взрыве при попытке диверсии

Власти Бердянска сообщили о взрыве заложенного в урну устройства при попытке диверсии
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

Власти Бердянска назвали новой попыткой диверсии заложенное в урну взрывное устройство. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что инцидент произошел в районе парка Шмидта. По словам властей, в результате взрыва безоболочного устройства никто не пострадал, разрушения также не были зафиксированы. В настоящее время на месте работают правоохранители.

«Хаотичность, мелкий характер происшествий свидетельствует о том, что общественная безопасность на территории Запорожской области обеспечена достаточно хорошо», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. «Около 12:00 в центре Бердянска прозвучал взрыв. Разрушений и жертв нет, никто не пострадал. Безопасность проведения референдума обеспечивают все силовые ведомства России. Третий день референдума проходит штатно», — говорится в сообщении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В российском регионе сообщили о завершении мобилизации
Жители одной европейской страны стали меньше есть
Киргизия и Таджикистан подписали мирный договор
В Германии два пилота погибли при столкновении самолетов в небе
Российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников за сутки
Названы города ближнего Подмосковья с самой дешевой недвижимостью
Шансы России и ее союзников нейтрализовать санкции США оценили
В Германии сообщили о риске роста нищеты среди пожилых
Жительница Москвы застряла в мусоропроводе своего дома
Минобороны отчиталось о поражении позиций ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.