В Бердянске сообщили о новом взрыве при попытке диверсии

Власти Бердянска сообщили о взрыве заложенного в урну устройства при попытке диверсии

Власти Бердянска назвали новой попыткой диверсии заложенное в урну взрывное устройство. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что инцидент произошел в районе парка Шмидта. По словам властей, в результате взрыва безоболочного устройства никто не пострадал, разрушения также не были зафиксированы. В настоящее время на месте работают правоохранители.

«Хаотичность, мелкий характер происшествий свидетельствует о том, что общественная безопасность на территории Запорожской области обеспечена достаточно хорошо», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. «Около 12:00 в центре Бердянска прозвучал взрыв. Разрушений и жертв нет, никто не пострадал. Безопасность проведения референдума обеспечивают все силовые ведомства России. Третий день референдума проходит штатно», — говорится в сообщении.