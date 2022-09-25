Воевавший на стороне ВСУ ветеран Французского иностранного легиона Брах погиб на Украине

Украинский блогер и бывший военнослужащий Французского иностранного легиона Евгений Брах погиб на харьковском направлении фронта. Об этом сообщает ANNA News.

Отмечается, что мужчина с позывным Мали принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом обстоятельства гибели воевавшего за Украину ветерана не уточняются.

Известно, что Брах вел аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), на который было подписано около 50 тысяч человек. В нем украинец в том числе размещал фото в военной форме с сослуживцами.

В июне воюющий на стороне Киева 27-летний Карель в эфире телеканала La Chaîne Info рассказал о множестве погибших на Украине французов. Карель живет на Украине в течение нескольких лет и сражается в рядах Иностранного легиона с начала российской спецоперации. Он заявил, что не боится умереть, однако рассказал, что погибла уже по меньшей мере дюжина французских наемников, воевавших за Киев.