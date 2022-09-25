В Херсонской области заявили о начале отопительного сезона российским газом

Глава ВГА Херсонской области заявил о начале отопительного сезона российским газом

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо заявил о начале отопительного сезона российским газом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сальдо, херсонские специалисты-газовики договорились с российским предприятием «Черноморгаз», отработали все вопросы с переподключением магистралей и дополнительной установкой новых распределительных станций. «Мы сегодня имеем возможность обеспечить Херсонскую область тем объемом российского природного газа — 110 миллионов кубических метров, который необходим до конца года для обеспечения отопительного сезона, а также промышленности», — отметил он.

Сальдо объяснил, что газ, который Херсонская область получает из России, в пять раз дешевле для населения газа, который раньше поставляла Украина. По его оценке, область потребляет около 400 миллионов кубических метров природного газа в год, 60 процентов из которых потребляют жители, а 40 — промышленность.

Ранее сообщалось, что в результате удара Вооруженных сил Украины из HIMARS по гостинице в центре Херсона погиб бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. «Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет», — заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

