Минобороны: российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Старомлиновка, Новотроицкое, Кирилловка, Егоровка в ДНР, Маячка в Запорожской области, Давыдов Брод, Малокаховка, Чаривное и Михайловка в Херсонской области», — уточнили в ведомстве.

Также в воздухе был перехвачен 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка Херсонской области и Валерьяновка Донецкой народной республики и три реактивных снаряда «Ольха» в районах населенных пунктов Гусельское и Нескучное Донецкой народной республики. Помимо этого, три американские противорадиолокационные ракеты HARM сбиты в районе Новой Каховки Херсонской области и Сватово Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие поразили семь артиллерийских взводов вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областей и Донецкой народной республики. За сутки было поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в нескольких областях Украины.