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Российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников за сутки

Минобороны: российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников за сутки

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Старомлиновка, Новотроицкое, Кирилловка, Егоровка в ДНР, Маячка в Запорожской области, Давыдов Брод, Малокаховка, Чаривное и Михайловка в Херсонской области», — уточнили в ведомстве.

Также в воздухе был перехвачен 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка Херсонской области и Валерьяновка Донецкой народной республики и три реактивных снаряда «Ольха» в районах населенных пунктов Гусельское и Нескучное Донецкой народной республики. Помимо этого, три американские противорадиолокационные ракеты HARM сбиты в районе Новой Каховки Херсонской области и Сватово Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие поразили семь артиллерийских взводов вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областей и Донецкой народной республики. За сутки было поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в нескольких областях Украины.

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Алиса Дмитриева
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