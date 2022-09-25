Минобороны отчиталось о поражении позиций ВСУ

Минобороны России заявило о поражении артиллерии ВСУ в нескольких областях Украины

Российские военнослужащие поразили семь артиллерийских взводов вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областей и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам в воскресенье, 25 сентября, заявили в Минобороны России.

За сутки было поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в нескольких областях Украины. Подразделения ВСУ были подавлены в районах населенных пунктов Любимовка Днепропетровской области, Марково и Майское Донецкой Народной Республики, Шевченково Николаевской области, Затишье и Ровнополье Запорожской области.

Также сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области. В районах Антоновки и Андреевки Донецкой народной республики были ликвидированы два склада боеприпасов, в районе Красноармейска — радиолокационная станция ПВО. Также был потоплен бронированный катер типа «Гюрза» в районе порта Очаков.

24 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие сбили в воздухе три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области. Также за сутки были уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».