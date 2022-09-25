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Итальянский наблюдатель допустил санкции из-за присутствия на референдуме

Итальянский юрист Марко Пата допустил санкции против наблюдателей на референдуме
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: РИА Новости

Итальянский наблюдатель на референдуме в Запорожской области, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата допустил санкции из-за своего присутствия на референдуме. Об этом он сказал РИА Новости.

По словам Паты, в Италии нет закона, предполагающего санкции против наблюдателей. «Хотя все может быть. Выездные голосования необычны для нас, но понимаем, что они необходимы для безопасности», — сказал он.

В то же время юрист рассказал о переживании в связи с тем, что против обычных граждан, которые решили отдать свой голос, и проводящих референдум людей могло быть применено насилие. «Нас беспокоит этот факт», — подчеркнул он, выразив надежду, что «все будет под защитой и в безопасности».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал канцлера Германии Олафа Шольца пресечь давление на международного наблюдателя из ФРГ на референдуме по присоединению к России. Речь идет о немецком гражданине Штеффене Бруно Шаллере.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России в качестве субъектов проходят с 23 по 27 сентября.

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Марина Совина
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