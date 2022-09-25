В Запорожье призвали Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме

Рогов призвал канцлера ФРГ Шольца пресечь давление на наблюдателя на референдуме

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал канцлера Германии Олафа Шольца пресечь давление на международного наблюдателя из ФРГ на референдуме по присоединению к России. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о немецком гражданине Штеффене Бруно Шаллере. «Он приехал к нам по доброй воле в качестве наблюдателя, за свой счет и в свободное от основной работы время, а сейчас у него на родине оказывается давление на его работодателя, за то, что господин Шаллер решил посмотреть, как у нас организовано всенародное волеизъявление граждан», — рассказал Рогов.

Он также отметил, что наблюдатель побывал на выборах в различных странах, а цель его поездки в Запорожскую область стала проверка информации об «изъятии паспортов» у тех, кто отказывается голосовать. «Он смог лично убедиться, что это наглая ложь и продукт оголтелой украинской пропаганды», — заявил Рогов.

23 сентября начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов Донбасса (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Голосование будет идти до 27 сентября.

На следующий день были обнародованы данные о явке на референдумы за два дня. На момент публикации сообщалось, что количество проголосовавших составило 45,86 процента жителей республики.