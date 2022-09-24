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Опубликованы данные о явке на референдумы за два дня

Явка на референдумы в ЛНР, Херсонской области и Запорожье составила 45,9%, 31,8% и 35,5%
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: РИА Новости

Избирательные комиссии Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей опубликовали данные о явке на референдумы о вхождении в состав России за два дня. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила, что на 20:00 24 сентября в республике проголосовали 45,86 процента жителей, это более 624 тысяч человек. По ее словам, голосование прошло без происшествий, а все избирательные участки вовремя завершили работу.

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова рассказала, что явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 31,79 процента. Нарушений и провокаций во второй день голосования выявлено не было, добавила она.

По данным главы избиркома Запорожской области, в регионе за два дня проголосовали 35,54 процента избирателей — более 12 тысяч человек.

23 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

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Марина Совина
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