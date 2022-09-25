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ВСУ обстреляли Новую Каховку

Администрация Новой Каховки сообщила, что из-за обстрела со стороны ВСУ в городе нет света
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Новой Каховке, в результате удара в городе прекращена подача электроэнергии. Об этом в Telegram сообщила администрация города.

Местные власти отметили, что в результате удара сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в воздухе прогремели четыре взрыва. «Работает ПВО: 4 воздушных взрыва. В городе отключен свет», — говорится в сообщении.

Позднее в администрации уточнили, что подача электроэнергии возобновилась.

Ранее сообщалось, что в Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов, сработала российская система ПВО. Как уточняется, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Марина Совина
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