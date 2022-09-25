Кличко рассказал об ошибках украинских властей в начале спецоперации России

Мэр Киева Кличко заявил об ошибках украинских властей в начале спецоперации России

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ошибках, которые совершили украинские власти в начале специальной операции России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кличко, за ошибки придется ответить после окончания спецоперации, поскольку сейчас не время подробно говорить о них. «Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», — отметил он.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в коллаборационизме действующего министра внутренней политики, информации и связи Крыма Владимира Трегуба, а также бывшего министра сельского хозяйства республики Юрия Мигаля. В СБУ сочли, что Трегуб и Мигаль «занимаются активной поддержкой вооруженной агрессии России» против Украины и «навязыванием прокремлевской пропаганды местным жителям».