СБУ обвинила в коллаборационизме министра Крыма

СБУ обвинила в коллаборационизме действующего министра Крыма Трегубу

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в коллаборационизме действующего министра внутренней политики, информации и связи Крыма Владимира Трегуба, а также бывшего министра сельского хозяйства республики Юрия Мигаля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского ведомства.

«Служба безопасности задокументировала преступную деятельность двух руководителей Крыма. В результате следственных действий обвинения предъявлены министру внутренней политики, информации и связи и министру сельского хозяйства (покинул пост в августе - прим. «"Ленты.ру")», — говорится в сообщении.

В СБУ сочли, что Трегуб и Мигаль, чьи фотографии прикреплены к публикации, «занимаются активной поддержкой вооруженной агрессии России» против Украины и «навязыванием прокремлевской пропаганды местным жителям». На Украине им предъявлены обвинения в коллаборационизме.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что попросил у Берлина помощи с мобильными пунктами обогрева и генераторами, которые могли бы помочь жителям во время отопительного сезона.