В Белоруссии призвали обновить Концепцию безопасности Союзного государства

Александр Вольфович призвал обновить Концепцию безопасности Союзного государства

Белоруссия и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз. С таким призывом в эфире телеканала «Беларусь 1» выступил госсекретарь Совета безопасности (СБ) республики Александр Вольфович. Об этом пишет РИА Новости.

«В прошлом году утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства», — считает Вольфович.

Свое мнение он аргументировал тем, что Россия и Белоруссия «вместе нарабатывают механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности наших стран».

Ранее Вольфович заявил об отсутствии угрозы со стороны Москвы и Минска другим странам. При этом он подчеркнул, что Союзное государство всегда находится в состоянии готовности защищать свои границы.