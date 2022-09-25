Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии призвали обновить Концепцию безопасности Союзного государства

Александр Вольфович призвал обновить Концепцию безопасности Союзного государства

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Белоруссия и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз. С таким призывом в эфире телеканала «Беларусь 1» выступил госсекретарь Совета безопасности (СБ) республики Александр Вольфович. Об этом пишет РИА Новости.

«В прошлом году утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства», — считает Вольфович.

Свое мнение он аргументировал тем, что Россия и Белоруссия «вместе нарабатывают механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности наших стран».

Ранее Вольфович заявил об отсутствии угрозы со стороны Москвы и Минска другим странам. При этом он подчеркнул, что Союзное государство всегда находится в состоянии готовности защищать свои границы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стали известны задачи для мобилизованных россиян
В Белоруссии призвали обновить Концепцию безопасности Союзного государства
Правящая партия Австрии показала исторически низкий результат на выборах
Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил на артемовском направлении
Раскрыто состояние пострадавших от обстрела ВСУ членов избиркома в Горловке
Евросоюз предупредили об «экзистенциальной угрозе» из-за действий США на Украине
«Барселона» оценила шансы на возвращение Месси
Юрист предупредила о «подводных камнях» покупки товаров в рассрочку
В Пентагоне отказались комментировать сообщения о передаче Украине NASAMS
Ситуация на Украине видоизменила рынок топлива по всему миру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.