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Россиянам назвали необходимые для домашней аптечки лекарства

Врач Каландия: в домашней аптечке должны быть жаропонижающие и обезболивающие препараты

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия назвала список лекарств, которые всегда должны храниться в домашней аптечке. Их она перечислила агентству «Прайм».

Содержимое аптечки разнится у каждого человека, но есть первоочередные лекарства, которые необходимо иметь дома, рассказала специалист. К таким препаратам она отнесла жаропонижающие и обезболивающие средства, в частности, парацетамол и ибупрофен. Помимо этого, стоит хранить сорбенты на случай появления проблем с желудочно-кишечным трактом. В качестве примера Каландия привела смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат и кремния диоксид коллоидный.

Также следует иметь под рукой антациды, например, алюминия фосфат и алгедрат+ магния гидроксид, продолжила врач. Запас антигистаминных медикаментов придется кстати при симптомах аллергии. Выбирать необходимо лекарства, не вызывающие сонливость, такие как цетиризин, лоратадин или эбастин. Перекись водорода, хлоргексидин и другие средства для обработки ран всегда должны быть дома, завершила перечень Каландия.

Она напомнила о важности правильного хранения препаратов и пояснила, что нельзя использовать лекарства с истекшим сроком годности. Необходимо держать аптечку вне зоны досягаемости детей и хранить препараты при указанной в инструкции температуре.

Ранее врач-терапевт указал на опасность некоторых препаратов для пожилых людей. Ими оказались снотворные и антигистаминные медикаменты, которые могут привести к переломам конечностей.

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Варвара Кузьмина
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