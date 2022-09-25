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Федерация мигрантов раскритиковала идею СПЧ о повышении призывного возраста

Глава Федерации мигрантов Коженов считает, что законопроект СПЧ сложно провести юридически

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Федерации мигрантов России раскритиковали идею главы СПЧ Валерия Фадеева об повышении призывного возраста натурализованных граждан и предложили вместо этого внести правки в закон «О гражданстве». Об инициативе рассказал «Подъему» президент организации Вадим Коженов.

По словам Коженова, для натурализированного россиянина должны применяться все те же нормы, что и для остальных граждан России. Глава федерации считает, что предлагаемый Фадеевым законопроект будет сложно провести юридически, так как потребуется «переписать кучу нормативных актов».

«Проще тогда, например, внести правки в закон "О гражданстве", сказать, что если принимает гражданство мужчина определенного возраста (а возраст можно поменять), то тогда он должен сначала отслужить в армии или предоставить справку, что он болен», — предложил альтернативный вариант Фадеев.

Ранее в сентябре глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан России до 45 или 50 лет. По его мнению, в обществе крайне высок запрос на справедливость процедуры мобилизации для всех россиян.

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Дарья Рыбак
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