Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан

Глава СПЧ Фадеев предложил увеличить призывной возраст натурализованных россиян до 50 лет

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан России до 45 или 50 лет. Об этом пишет ТАСС.

Фадеев объяснил, что согласно российской Конституции, защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина России, без различий «между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован». По его мнению, «необходимо заполнить эту правовую лакуну» и рассмотреть возможность увеличить призывной возраст натурализованных россиян до 45 или 50 лет.

Глава СПЧ также отметил, что в обществе крайне высок запрос на справедливость процедуры мобилизации для всех россиян. Так, одной из претензий является мобилизация трудовых мигрантов и иных граждан, получивших гражданство — Фадеев уточнил, что если такие граждане старше 27 лет, они не подлежат призыву, «а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас».

Ранее в сентябре Министерство цифрового развития РФ выступило против предложения главы СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации только для IT-специалистов, работающих с военными технологиями. По мнению главы ведомства Максута Шадаева, необходимо обеспечить появление отечественных IT-решений «во всех значимых нишах».